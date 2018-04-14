СМИ: В результате авиаударов в Сирии ранения получили трое гражданских

В результате авиаударов по Хомсу (Сирия) трое гражданских лиц получили ранения.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

"Несколько ракет были перехвачены, они отклонились от курса, поэтому ранения получили гражданские лица", - говорится в сообщении местных СМИ.

Также CNN со ссылкой на два официальных источника в Пентагоне сообщает, что среди боеприпасов, которые были использованы при ударе, были крылатые ракеты с воздушным запуском. Выстрелы такими ракетами могут осуществляться с самолетов во время полета за пределами сирийского воздушного пространства.

Сообщается, что для ударов были применены также бомбардировщики США B-1.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли удары по Хомсу в ответ на применение президентом Сирии Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.