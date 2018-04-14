Пентагон: активність російських тролів зросла на 2000%

1544 перегляди
Субота, 14 квітня 2018, 18:51

Прес-секретар Пентагону Дана Уайт заявила, що активність російських інтернет-тролів за останні 24 години зросла на 2000%.

Про це вона сказала на брифінгу в суботу, повідомляє CNN.

На брифінгу було представлено інформацію, пов'язану з повітряними ударами по об`єктах у Сирії США, Великобританії та Франції в на ніч на суботу.

"Російська кампанія з дезінформації вже почалася. За останні 24 години активність російських тролів збільшились на 2000%, тому ми будемо тримати вас у курсі подій", - сказала Уайт.

Як відомо, в ніч на 14 квітня США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.

Українська правда
Теми: США Росія інтернет
powered by lun.ua
По темі
Порошенко про Сирію: Справедлива відповідь на злочин проти людяності 14 квітня 2018, 16:57
Пентагон: Ракети вразили усі визначені цілі в Сирії 14 квітня 2018, 16:46
Трамп подякував Британії та Франції за спільний удар по Сирії: Місію виконано 14 квітня 2018, 16:28
Усі новини
Головні новини
"Динамо" в Харкові перемогло "Шахтар"
Пентагон: Ракети вразили усі визначені цілі в Сирії
ЄС готовий розглянути нові санкції проти Сирії
Франція оприлюднила звіт про хімічну атаку в Сирії і звинуватила Асада
Усі новини
здоров'я

Звички, які насправді вас старять

реформа

Школа за місцем проживання з 2018 року. Чого очікувати батькам