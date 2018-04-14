Пентагон: активність російських тролів зросла на 2000%

Прес-секретар Пентагону Дана Уайт заявила, що активність російських інтернет-тролів за останні 24 години зросла на 2000%.

Про це вона сказала на брифінгу в суботу, повідомляє CNN.

На брифінгу було представлено інформацію, пов'язану з повітряними ударами по об`єктах у Сирії США, Великобританії та Франції в на ніч на суботу.

"Російська кампанія з дезінформації вже почалася. За останні 24 години активність російських тролів збільшились на 2000%, тому ми будемо тримати вас у курсі подій", - сказала Уайт.

Як відомо, в ніч на 14 квітня США, Велика Британія та Франція завдали авіаударів по військових об’єктах в Сирії, які пов’язують із зберіганням та виготовленням хімічної зброї.