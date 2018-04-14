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Пентагон: активность российских троллей выросла на 2000%

Суббота, 14 апреля 2018, 18:51

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт заявила, что активность российских интернет-троллей за последние 24 часа выросла на 2000%.

Об этом она сказала на брифинге в субботу, сообщает CNN.

На брифинге была представлена ​​информация, связанная с воздушными ударами по объектам в Сирии со стороны США, Великобритании и Франции в на ночь на субботу.

"Российская кампания по дезинформации уже началась. За последние 24 часа активность российских троллей увеличились на 2000%, поэтому мы будем держать вас в курсе событий", - сказала Уайт.

Как известно, в ночь на 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по военным объектам в Сирии, которые связывают с хранением и изготовлением химического оружия.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияинтернет
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