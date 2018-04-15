У Сирії стверджують, що зруйнований центр в Дамаску виробляв ліки від раку

220 переглядів
Неділя, 15 квітня 2018, 09:10

Сирійське державне агентство SANA заявляє, що науково-дослідний центр у Дамаску, уражений ракетами коаліції в ніч на суботу, спеціалізується на онкологічній медицині.

У повідомленні агентства йдеться, що Науково-дослідний інститут фармацевтичної і хімічної промисловості в районі Дамаска Баржа займається підготовкою хімічного складу для протиракових ліків і проведенні хімічного аналізу матеріалів, які надходять до Сирії і використовуються у фармацевтичній і харчовій промисловості.

Державне ЗМІ стверджує, що інститут розробляє основні компоненти для багатьох ліків, які використовуються для лікування раку.

 
Фото SANA

Відзначається, що в результаті авіаудару науковому об'єкту було завдано значної шкоди.

SANA також пише, що лабораторії інституту колись використовувалися командою ОЗХЗ для збору зразків, а в останніх двох звітах організації з інституту зняли звинувачення в причетності до розробки хімічної зброї.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня США, Франція і Велика Британія разом завдали військових ударів у Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Пізніше представники Пентагону повідомили, що об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Українська правда
Теми: Сирія
powered by lun.ua
По темі
Сирійська урядова армія заявила про встановлення контролю над Східною Гутою 15 квітня 2018, 06:14
США, Франція і Британія в РБ ООН представили проект нової резолюції по Сирії 15 квітня 2018, 03:50
ЗМІ: На іранській військовій базі в Сирії пролунав вибух, є загиблі 15 квітня 2018, 03:09
Усі новини
Головні новини
Доба в АТО: 52 обстріли, 3 поранених
У столиці стався вибух біля "Київенерго"
США, Франція і Британія в РБ ООН представили проект нової резолюції по Сирії
До Балуха не пускають медиків – правозахисник
Усі новини
Відео

Жадан та волонтери презентували "Колискову" про очікування

Фотопроект

Дзеркальний Київ в об'єктиві Євгена Белана