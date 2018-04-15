Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Сирії стверджують, що зруйнований центр в Дамаску виробляв ліки від раку

Неділя, 15 квітня 2018, 09:10

Сирійське державне агентство SANA заявляє, що науково-дослідний центр у Дамаску, уражений ракетами коаліції в ніч на суботу, спеціалізується на онкологічній медицині.

У повідомленні агентства йдеться, що Науково-дослідний інститут фармацевтичної і хімічної промисловості в районі Дамаска Баржа займається підготовкою хімічного складу для протиракових ліків і проведенні хімічного аналізу матеріалів, які надходять до Сирії і використовуються у фармацевтичній і харчовій промисловості.

Державне ЗМІ стверджує, що інститут розробляє основні компоненти для багатьох ліків, які використовуються для лікування раку.

 
Фото SANA

Відзначається, що в результаті авіаудару науковому об'єкту було завдано значної шкоди.

SANA також пише, що лабораторії інституту колись використовувалися командою ОЗХЗ для збору зразків, а в останніх двох звітах організації з інституту зняли звинувачення в причетності до розробки хімічної зброї.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня США, Франція і Велика Британія разом завдали військових ударів у Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Пізніше представники Пентагону повідомили, що об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Сирія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Сирія
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Україна планувала атаки на російські війська у Сирії – ЗМІ
Останні новини
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
18:14
У Франції батьки поскаржилися на вчителя, який показав учням картину із зображенням голого тіла
18:05
Бойко за 2022 рік задекларував мільйони рублів у російському банку
17:57
У США двох учительок звільнили через підробіток на контенті для дорослих
17:56
На Київщині через збій у "Київстарі" не працює система оповіщення про повітряну тривогу
17:52
Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду
Усі новини...
Реклама: