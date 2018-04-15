У Сирії стверджують, що зруйнований центр в Дамаску виробляв ліки від раку

Сирійське державне агентство SANA заявляє, що науково-дослідний центр у Дамаску, уражений ракетами коаліції в ніч на суботу, спеціалізується на онкологічній медицині.

У повідомленні агентства йдеться, що Науково-дослідний інститут фармацевтичної і хімічної промисловості в районі Дамаска Баржа займається підготовкою хімічного складу для протиракових ліків і проведенні хімічного аналізу матеріалів, які надходять до Сирії і використовуються у фармацевтичній і харчовій промисловості.

Державне ЗМІ стверджує, що інститут розробляє основні компоненти для багатьох ліків, які використовуються для лікування раку.

Фото SANA

Відзначається, що в результаті авіаудару науковому об'єкту було завдано значної шкоди.

SANA також пише, що лабораторії інституту колись використовувалися командою ОЗХЗ для збору зразків, а в останніх двох звітах організації з інституту зняли звинувачення в причетності до розробки хімічної зброї.

Як повідомлялося, в ніч на 14 квітня США, Франція і Велика Британія разом завдали військових ударів у Сирії у відповідь на застосування президентом Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних осіб.

Пізніше представники Пентагону повідомили, що об’єктами для ударів стали науково-дослідний комплекс в Дамаску, який пов’язують із виробництвом хімічної та біологічної зброї, і дві цілі поблизу міста Хомс.