В Сирии утверждают, что разрушенный центр в Дамаске делал лекарства от рака

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 09:10

Сирийское государственное агентство САНА заявляет, что научно-исследовательский центр в Дамаске, пораженный ракетами коалиции в ночь на субботу, специализируется на онкологической медицине.

В сообщении агентства говорится, что Научно-исследовательский институт фармацевтической и химической промышленности в районе Дамаска Баржа занимается подготовкой химического состава для противораковых лекарств и проведении химического анализа материалов, которые поступают в Сирию и используются в фармацевтической и пищевой промышленности.

Государственное СМИ утверждает, что институт разрабатывает основные компоненты для многих лекарств, используемых для лечения рака.

Отмечается, что в результате авиаудара научному объекту был нанесен значительный ущерб.

САНА также пишет, что лаборатории института когда-то использовались командой ОЗХО для сбора образцов, а в последних двух отчетах организации с института сняли обвинения в причастности к разработке химического оружия.

Как сообщалось, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания вместе нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Позже представители Пентагона сообщили, что объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.

Украинская правда
Темы: Сирия
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