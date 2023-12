Лабораторія в Шпіці відповіла Лаврову: не сумніваємося в висновках Портон Дауна

Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".

Про це йдеться у Twitter лабораторії у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що лабораторія в Шпіці ідентифікувала речовину як BZ, яка перебувала на озброєнні країн НАТО.

Only OPCW can comment this assertion. But we can repeat what we stated 10 days ago: We have no doubt that Porton Down has identified Novichock. PD - like Spiez - is a designated lab of the OPCW. The standards in verification are so rigid that one can trust the findings. #Skipal pic.twitter.com/3xp3dBFAdP