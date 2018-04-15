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Лабораторія в Шпіці відповіла Лаврову: не сумніваємося в висновках Портон Дауна

Неділя, 15 квітня 2018, 09:55
Лабораторія в Шпіці відповіла Лаврову: не сумніваємося в висновках Портон Дауна

Лабораторія в Шпіці Швейцарського федерального інституту з ядерного, біологічного та хімічного захисту не сумнівається у висновках британської лабораторії Портон Даун про те, що Сергія і Юлію Скрипалів отруїли речовиною "Новічок".

Про це йдеться у Twitter лабораторії у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що лабораторія в Шпіці ідентифікувала речовину як BZ, яка перебувала на озброєнні країн НАТО.

"Тільки ОЗХЗ (Організація з заборони хімічної зброї - ред.) може прокоментувати цю заяву. Але ми можемо повторити те, що ми заявили 10 днів тому: ми не сумніваємося, що Портон Даун визначив "Новічок". Портон Даун - як і Шпіц - це уповноваженя лабораторія ОЗХЗ. Стандарти в перевірці настільки жорсткі, що можна довіряти висновкам", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 14 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що, за інформацією дослідницької лабораторії в Шпіці (Швейцарія), при отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів було використано речовину BZ, яка перебувала на озброєнні США, Великобританії та інших країн НАТО.

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Раніше британська лабораторія в Портон Дауні ідентифікувала отруйну речовину як "Новічок".

Британська розвідка вважає, що речовина "Новічок" була виготовлена на російській військовій дослідницькій базі у Саратовській області.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

Українська правда

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Теми: ШвейцаріяЛавровРосіяВелика Британія
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