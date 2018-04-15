Лаборатория в Шпице ответила Лаврову: не сомневаемся в выводах Портон Дауна

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 09:55

Лаборатория в Шпице Швейцарского федерального института по ядерной, биологической и химической защите не сомневается в выводах британской лаборатории Портон Даун о том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом "Новичок".

Об этом говорится в Twitter лаборатории в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что лаборатория в Шпице идентифицировала вещество как BZ, которое состояло на вооружении стран НАТО.

"Только ОЗХО (Организация по запрету химического оружия - ред.) может прокомментировать это заявление. Но мы можем повторить то, что мы заявили 10 дней назад: мы не сомневаемся, что Портон Даун определил "Новичок". Портон Даун – как и Шпиц – это лаборатория, назначенная ОЗХО. Стандарты в проверке настолько жесткие, что можно доверять выводам", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 14 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, по информации исследовательской лаборатории в Шпице (Швейцария), при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей было использовано вещество BZ, которое находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО.

12 апреля Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Британии об отравлении в Солсбери.

Британская разведка считает, что вещество "Новичок" было изготовлено ​​на российской военной исследовательской базе в Саратовской области.

Россия отрицает причастность к отравлению семьи Скрипалей в Великобритании и утверждает, что "Новичок" на ее территории никогда не изготавливали.

Украинская правда
Темы: Швейцария Лавров Росcия Великобритания
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