Поліція ще не знає, чим підірвали будівлю "Київенерго" в Києві

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Неділя, 15 квітня 2018, 12:52

За фактом вибуху біля будівлі "Київенерго" в Святошинському районі Києва розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції.

За скоєння такого правопорушення передбачено до десяти років позбавлення волі.

"Правоохоронці ретельно оглядають місце події для того, аби встановити, який вибуховий пристрій був застосований. Проводяться всі необхідні оперативно-розшукові заходи та слідчі дії для розкриття злочину", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, інформація про вибух на пр. Перемоги, 93 біля будівлі "Київенерго" надійшла до поліції о 00:40 неділі. Внаслідок події ніхто не постраждав, натомість у результаті вибуху вибито двоє дверей, пошкоджено вікна і фасад.

Українська правда
Теми: Київ поліція
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