Полиция еще не знает, чем взорвали здание "Киевэнерго" в Киеве

По факту взрыва у здания "Киевэнерго" в Святошинском районе Киева начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

"Правоохранители тщательно осматривают место происшествия для того, чтобы установить, какое взрывное устройство было применено. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для раскрытия преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания "Киевэнерго" поступила в полицию в 00:40 воскресенья. В результате происшествия никто не пострадал, в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад.