Полиция еще не знает, чем взорвали здание "Киевэнерго" в Киеве

330 просмотров
Воскресенье, 15 апреля 2018, 12:52

По факту взрыва у здания "Киевэнерго" в Святошинском районе Киева начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции.

За совершение такого правонарушения предусмотрено до десяти лет лишения свободы.

"Правоохранители тщательно осматривают место происшествия для того, чтобы установить, какое взрывное устройство было применено. Проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для раскрытия преступления", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, информация о взрыве на пр. Победы, 93 возле здания "Киевэнерго" поступила в полицию в 00:40 воскресенья. В результате происшествия никто не пострадал, в результате взрыва выбиты две двери, повреждены окна и фасад.

Украинская правда
Темы: Киев полиция
powered by lun.ua
По теме
В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго" 15 апреля 2018, 05:41
В Киеве ученые вышли на марш: "Кого будем звать?" 14 апреля 2018, 17:44
В Киеве взяли под стражу 12 грабителей: нападали на лотереи 14 апреля 2018, 12:39
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 52 обстрела, 3 раненых
В столице произошел взрыв возле "Киевэнерго"
США, Франция и Великобритания в СБ ООН представили проект новой резолюции по Сирии
К Балуху не пускают медиков – правозащитник
Все новости
Опыт

Студенты необычных специальностей

еда

6 рецептов полезных перекусов, которые удобно брать с собой