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РФ планує виток компромату на британських політиків – ЗМІ

Неділя, 15 квітня 2018, 13:03

Російські хакери збирають компромат на провідних політиків Великої Британії.

Як повідомляє Sunday Times, посилаючись на доповідь британських спецслужб прем’єр-міністру Терезі Мей.

На думку спецслужб, виток цієї інформації стане "помстою" за участь Королівства в ударах по Сирії. Як зазначається, можливість такої публікації обговорюється із отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля в Солсбері.

Нагадаємо, у вказаному звіті також зазначається, що Велика Британія готується до кібератаки на РФ, якщо Москва спробує втрутитись у роботу британської інфраструктури.

Європейська правда

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