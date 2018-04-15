РФ планирует утечку компромата на британских политиков - СМИ

Российские хакеры собирают компромат на ведущих политиков Великобритании.

Как сообщает Sunday Times, ссылаясь на доклад британских спецслужб премьер-министру Терезе Мэй.

По мнению спецслужб, публикация этой информации станет "местью" за участие Королевства в ударах по Сирии. Как отмечается, возможность такой публикации обсуждается с отравлении экс-шпиона Сергея Скрипача в Солсбери.

Напомним, в указанном отчете также отмечается, что Великобритания готовится к кибератакам на РФ, если Москва попытается вмешаться в работу британской инфраструктуры.

Европейская правда