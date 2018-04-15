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У Міноборони розповіли про поранених у суботу бійців

Неділя, 15 квітня 2018, 13:39

У суботу внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення двоє військовослужбовців. Ще одного поранено внаслідок підриву на вибуховому пристрої.

Про це повідомив речник Міноборони Максим Праута на брифінгу в неділю.

"Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення двоє військовослужбовців. Ще один військовий отримав поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої під час виконання інженерних заходів", - сказав він.

Усіх поранених доставлено до військових мобільних госпіталів. Стан здоров’я одного з військовослужбовців — важкий, ще двох захисників — середньої важкості.

Праута підтвердив, що минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 52 обстріли українських оборонних позицій. 50 з них визначені як прицільні, сказав речник.

При цьому, порушуючи Мінські домовленості, ворог здійснив 14 пострілів з артилерії калібру 122 мм, випустив близько 90 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.

"Беручи до уваги активність російсько-окупаційних військ та з метою збереження життя та здоров’я особового складу українських військових, наші захисники 19 разів відкривали вогонь у відповідь", - повідомив Праута.

Він підкреслив, що українські військові застосовували виключно дозволене Мінськими угодами штатне піхотне озброєння.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТО
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