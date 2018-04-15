В Минобороны рассказали о раненых в субботу бойцах

В субботу в результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих. Еще один ранен в результате подрыва на взрывном устройстве.

Об этом сообщил спикер Минобороны Максим Праута на брифинге в воскресенье.

"В результате вражеских обстрелов получили ранения двое военнослужащих. Еще один военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве во время выполнения инженерных мероприятий", - сказал он.

Всех раненых доставили в военные мобильные госпитали. Состояние здоровья одного из военнослужащих - тяжелое, еще двух защитников - средней тяжести.

Праута подтвердил, что за прошедшие сутки со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 52 обстрела украинских оборонительных позиций. 50 из них определены как прицельные, сказал спикер.

При этом, нарушая Минские договоренности, враг совершил 14 выстрелов из артиллерии калибра 122 мм, выпустил около 90 мин из минометов калибров 120 и 82 мм.

"Принимая во внимание активность российско-оккупационных войск и с целью сохранения жизни и здоровья личного состава украинских военных, наши защитники 19 раз открывали огонь", - сообщил Праута.

Он подчеркнул, что украинские военные применяли исключительно разрешенное Минским соглашениями штатное пехотное вооружение.