У МОН презентували інноваційне обладнання для шкіл
У Міносвіти презентували сучасні меблі, обладнання та загалом інноваційні рішення для освітнього простору.
Про це повідомив у Facebook прем'єр Володимир Гройсман, розмістивши відповідний відеоролик.
"Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - зазначив прем'єр.
За його словами, все представлене – яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою.
"Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!", - підкреслив Гройсман.