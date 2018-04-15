У Міносвіти презентували сучасні меблі, обладнання та загалом інноваційні рішення для освітнього простору.

Про це повідомив у Facebook прем'єр Володимир Гройсман, розмістивши відповідний відеоролик.

"Парти та стільці, які формують правильну поставу, інтерактивні дошки, яскраві кольори та малюнки на стінах. Такою буде нова українська школа", - зазначив прем'єр.

За його словами, все представлене – яскраве та технологічне, навчання тісно переплетене з грою.

"Впевнений, що дітям сподобається, особисто я – у захваті!", - підкреслив Гройсман.