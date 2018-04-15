В МОН представили инновационное оборудование для школ

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 13:47

В Минобразования презентовали современную мебель, оборудование и вообще инновационные решения для образовательного пространства.

Об этом сообщил в Facebook премьер Владимир Гройсман, разместив соответствующий видеоролик.

"Парты и стулья, которые формируют правильную осанку, интерактивные доски, яркие цвета и рисунки на стенах. Такой будет новая украинская школа", - отметил премьер.

По его словам, все представленное - яркое и технологичное, обучение тесно переплетено с игрой.

"Уверен, что детям понравится, лично я - в восторге!", - подчеркнул Гройсман.

Украинская правда
Темы: Минобразования Гройсман
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