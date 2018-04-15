Для мешканців окупованих Донецька та Горлівки у повітря підняли український прапор

У Донецькій області в бік тимчасово окупованих Донецька та Горлівки на повітряних кулях відправили український прапор.

Як повідомляє "ОстроВ", акцію провели у підконтрольному українській владі Світлодарську 14 квітня.

фото з сайту ostro.org

Про захід учасники акції повідомили у соцмережах: "Горлівко та Донецьк! Зустрічайте найдорожчі кольори!", "Салют! Радіють!", "Було круто та драйвово, люблю кольори нашого прапора".

Як зазначає ЗМІ, це не перша акція для окупованої частини Донбасу: минулоріч прапори України запускали з Авдіївки.