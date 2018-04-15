Для жителей оккупированных Донецка и Горловки в воздух подняли украинский флаг

В Донецкой области в сторону временно оккупированных Донецка и Горловки на воздушных шарах запустили украинский флаг.

Как сообщает "ОстроВ", акцию провели в подконтрольной украинской власти Светлодарске 14 апреля.

фото с сайта ostro.org

О мероприятии участники акции сообщили в соцсетях: "Горлівко і Донецьк! Зустрічайте найдорожчі кольори!", "Салют!Радіють!","Було круто та драйвово, люблю кольори нашого прапора".

Как отмечает СМИ, это не первая акция для оккупированной части Донбасса: в минувшем году флаги Украины запускали из Авдеевки.