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Для жителей оккупированных Донецка и Горловки в воздух подняли украинский флаг

Воскресенье, 15 апреля 2018, 17:45

В Донецкой области в сторону временно оккупированных Донецка и Горловки на воздушных шарах запустили украинский флаг. 

Как сообщает "ОстроВ", акцию провели в подконтрольной украинской власти Светлодарске 14 апреля.

 
 
 
фото с сайта ostro.org

О мероприятии участники акции сообщили в соцсетях: "Горлівко і Донецьк! Зустрічайте найдорожчі кольори!", "Салют!Радіють!","Було круто та драйвово, люблю кольори нашого прапора".

Как отмечает СМИ, это не первая акция для оккупированной части Донбасса: в минувшем году флаги Украины запускали из Авдеевки.  

Темы: ОРДЛОДонбасс
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