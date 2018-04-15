Асада внесли до бази "Миротворця" - через Крим

Президента Сирії Башара Асада внесено до бази центру "Миротворець".

На сайті ресурсу повідомляється, що профайл Асада створено 15 квітня.

Зазначається, що Асад причетний до свідомої організації порушення кордону України його неповнолітніми дітьми з метою проникнення в окупований Росією Крим (ст. 331, 331-1 КК України), причетний до участі в антиукраїнських пропагандистських заходах країни-агресора (РФ) та причетний до участі у спробах легалізації анексії АР Крим.

Раніше координатор групи зі зв'язків Державної Думи РФ з парламентом Сирії Дмитро Саблін заявив, що Асад на зустрічі з російською делегацією розповів, що його діти у 2017 році відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Росією Криму.

Саблін також розповів, що, за словами Асада, його діти цікавляться спорудженням Кримського мосту і стежать за ходом будівництва та стали цікавитися політикою.