Асада внесли в базу "Миротворца" - из-за Крыма

Президента Сирии Башара Асада внесли в базу центра "Миротворец".

На сайте ресурса сообщается, что профайл Асада создан 15 апреля.

Отмечается, что Асад причастен к сознательной организации нарушения границы Украины его несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст. 331, 331-1 УК Украины), причастен к участию в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора (РФ) и причастен к участию в попытках легализации аннексии АР Крым.

Ранее координатор группы по связям ГосДумы РФ по парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что Асад на встрече с российской делегацией рассказал, что его дети в 2017 году отдыхали в лагере "Артек" в аннексированном Россией Крыму.

Саблин также рассказал, что, по словам Асада, его дети интересуются строительством Крымского моста и следят за ходом строительства, а также стали интересоваться политикой.