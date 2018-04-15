В ОРДЛО стріляють з озброєння, забороненого "Мінськом" - штаб

У зоні проведення АТО у неділю бойовики ОРДЛО здійснили 24 обстріли, застосовуючи озброєння, заборонене "мінськими угодами".

Про це ввечері 15 квітня повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На донецькому напрямку зі 120 та 82-мм мінометів бойовики відкривала вогонь біля Павлополя, з 82-мм мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляли сили АТО біля Пісків.

З гранатометів та стрілецької зброї було обстріляно укріплення ЗСУ біля Водяного, Павлополя, Авдіївки та шахти "Бутівка", поблизу Новотроїцького бойовики вели снайперський вогонь.



На луганському напрямку бойовики застосували 120 та 82 мм міномети біля Луганського та Світлодарська, з гранатометів та великокаліберних кулеметів вели вогонь поблизу Новолуганського, з озброєння БМП - під Луганським і Троїцьким.