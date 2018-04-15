В ОРДЛО стреляют из вооружения, запрещенного "Минском" - штаб

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Воскресенье, 15 апреля 2018, 19:03

В зоне проведения АТО в воскресенье боевики ОРДЛО совершили 24 обстрела, применяя вооружение, запрещенное "минскими соглашениями".

Об этом вечером 15 апреля сообщили в пресс-центре штаба АТО.

На донецком направлении из 120 и 82-мм минометов боевики открывала огонь близ Павлополя, из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли силы АТО возле Песок. 

Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны укрепления ВСУ возле Водяного, Павлополя, Авдеевки и шахты "Бутовка", вблизи Новотроицкого боевики вели снайперский огонь.

На луганском направлении боевики применили 120 и 82 мм минометы возле Луганского и Светлодарска, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь вблизи Новолуганского, из вооружения БМП - близ Луганского и Троицкого. 

Темы: АТО Донбасс Минские соглашения жертвы
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