Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Самопоміч" фінансують лояльні до неї бізнесмени – розслідування

Неділя, 15 квітня 2018, 19:19
Самопоміч фінансують лояльні до неї бізнесмени – розслідування

Партію "Самопоміч" фінансують лояльні до неї бізнесмени.

До такого висновку дійшла журналіст Севгіль Мусаєва у своїй програмі "Джокери" на телеканалі ZIK.

Вона зазначає, що, згідно з офіційним звітом партії за 2016 рік, внески народних депутатів від "Самопомочі" дуже скромні.

Наприклад, Оксана Сироїд за 2016 рік перерахувала партії 1700 грн, Ігор Діденко – 800 грн, Єгор Соболєв – 700 грн.

Найбільшим спонсором виступив засновник ТОВ "Українські магістральні мережі" Максим Смілянець, який перерахував "Самопомочі" 130 тисяч гривень. Однак його коментар щодо причин такого кроку отримати не вдалося.

Журналісти також з'ясували, що "Самопоміч" орендує офіс у ПАТ "Промбудприлад", одним із акціонерів якого є ВАТ "Південьзахіделектромережбуд".

Голова "Самопомочі" Андрій Садовий 8 років був головою наглядової ради цього підприємства.

Зараз воно надає "Самопомочі" в оренду два автомобілі Toyota безкоштовно.

"Після того як Садовий став мером, "Південьзахіделектромережбуд" неодноразово отримувало ділянки під забудову. Наприклад, дві з них сесія міськради виділила 28 січня 2010 року без аукціонів", - йдеться у програмі.

Журналіст також припускає, що раніше партію міг фінансувати олігарх Ігор Коломойський.

Принаймні соратник Коломойського, бізнесмен Геннадій Корбан в ефірі програми "Люди. Hard talk" заявляв, що Андрій Садовий "звертався по допомогу".

Однак у липні 2015 року в інтерв'ю РБК-Україна Коломойський заявив, що раніше симпатизував Садовому, "поки не з'явилася Вікторія Войцицька" (нардеп від "Самопомочі"), але більше не бачить у ньому політика.

Сам Садовий в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що Коломойський ніколи не фінансував "Самопомічі".

Після цього на каналі Коломойського "1+1" вийшов фільм із тотальною критикою Садового. Садовий у свою чергу попросив голову НАБУ Артема Ситника дослідити звинувачення на його адресу в ефірі "1+1".

На думку журналістів, причиною конфлікту Коломойського і Садового могла стати, зокрема, позиція депутата Вікторії Войцицької щодо "Укрнафти".

Політичний аналітик Андрій Бузаров пояснює, що "Укрнафта" є одним із основних джерел доходу Коломойського, а Войцицька останні 2 роки постійно звертала увагу на проблеми з цим підприємством.

"Коломойський якщо й був джокером "Самопомочі", то точно не є ним зараз", - йдеться у програмі.

Українська правда
Теми: Самопоміч
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Усі новини...
Самопоміч
За крісло мера Чернівців позмагаються кандидати, пов'язані з ОПЗЖ і "Самопоміччю"
Всі на Львів. Як Садовий і соратники Порошенка за крісло мера воювали
Заступниця Бородянського також пішла з Кабміну
Останні новини
19:12
У Messenger тепер можна редагувати повідомлення, але час на це обмежений
19:10
Повітряні сили повідомляють про ударні БпЛА на півдні
19:05
У грудні українці вже побили два рекорди споживання електроенергії
18:58
США наклали нові санкції на російський ВПК
18:55
Світові продажі електромобілів у листопаді досягли нового рекорду
18:52
Росіяни обстріляли Красногорівку, поранена жінка, яка намагалась зловити зв’язок
18:50
Справа Сенниченка: НАБУ оголосило підозру віцепрезиденту "Укрнафти" Кудіну
18:46
У США звільнили гендиректора компанії-видавця після скандалу з вигаданими авторами
18:28
МВФ не сподобалася ідея створити в Україні єдиний холдинг держкомпаній
18:18
Фінляндія вироблятиме вдвічі більше боєприпасів для допомоги Україні
Усі новини...
Реклама: