"Самопоміч" финансируют лояльные к ней бизнесмены - расследование

Партию "Самопоміч" финансируют лояльные к ней бизнесмены.

К такому выводу пришла журналист Севгиль Мусаева в своей программе "Джокеры" на телеканале ZIK.

Она отмечает, что, согласно официальному отчету партии за 2016 год, взносы народных депутатов от "Самопомочі" очень скромные.

Например, Оксана Сыроид за 2016 год перечислила партии 1700 грн, Игорь Диденко - 800 грн, Егор Соболев - 700 грн.

Крупнейшим спонсором выступил учредитель ООО "Украинские магистральные сети" Максим Смелянец, который перечислил 130 тысяч гривен. Однако его комментарий относительно причин такого шага получить не удалось.

Журналисты также выяснили, что "Самопоміч" арендует офис в ПАО "Промбудприлад", одним из акционеров которого является ОАО "Південьзахіделектромережбуд".

Глава "Самопомочі" Андрей Садовый 8 лет был председателем наблюдательного совета этого предприятия.

Сейчас оно предоставляет "Самопомочі" в аренду два автомобиля Toyota бесплатно.

"После того как Садовый стал мэром, "Південьзахіделектромережбуд" неоднократно получало участки под застройку. Например, два из них сессия горсовета выделила 28 января 2010 года без аукционов", - говорится в программе.

Журналист также предполагает, что ранее партию мог финансировать олигарх Игорь Коломойский.

По крайней мере соратник Коломойского, бизнесмен Геннадий Корбан в эфире программы "Люди. Hard talk" заявлял, что Андрей Садовый "обращался за помощью".

Однако в июле 2015 года в интервью РБК-Украина Коломойский заявил, что ранее симпатизировал Садовому, "пока не появилась Виктория Войцицкая" (нардеп от "Самопомочі"), но больше не видит в нем политика.

Сам Садовый в интервью Радио Свобода заявил, что Коломойский никогда не финансировал "Самопоміч".

После этого на канале Коломойского "1+1" вышел фильм с тотальной критикой Садового. Садовый в свою очередь попросил председателя НАБУ Артема Сытника исследовать обвинения в его адрес в эфире "1+1".

По мнению журналистов, причиной конфликта Коломойского и Садового могла стать, в частности, позиция депутата Виктории Войцицкой по "Укрнафте".

Политический аналитик Андрей Бузаров объясняет, что "Укрнафта" является одним из основных источников дохода Коломойского, а Войцицкая последние 2 года постоянно обращала внимание на проблемы с этим предприятием.

"Коломойский если и был джокером "Самопомочі", то точно не является им сейчас", - говорится в программе.