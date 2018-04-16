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Закон про дипслужбу готовий до підпису президента

Понеділок, 16 квітня 2018, 11:32

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон "Про дипломатичну службу".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Знаково, що Парламент ухвалив Закон про дипломатичну службу саме до 100-ліття української дипломатичної служби", - написав Парубій.

Він додав, що закон дозволить реформувати українську дипломатичну службу.

Таким чином, закон готовий до підпису президента Петра Порошенка.

Як повідомлялося, у квітні Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому президентський закон "Про дипломатичну службу" в новій редакції.

Відповідний проект №7322  підтримали 276 депутатів.

У листопаді 2017 року президент самостійно вніс на розгляд Ради як невідкладний для позачергового розгляду законопроект "Про дипломатичну службу".

За його словами, законопроект підвищить престижність дипслужби та реформує її до сучасних  європейських і світових стандартів.

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