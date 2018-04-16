Закон о дипслужбе готов к подписи президента
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О дипломатической службе".
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Примечательно, что Парламент принял Закон о дипломатической службе именно к 100-летию украинской дипломатической службы", - написал Парубий.
Он добавил, что закон позволит реформировать украинскую дипломатическую службу.
Таким образом, закон готов к подписи президента Петра Порошенко.
Как сообщалось, в апреле Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон "О дипломатической службе" в новой редакции.
Соответствующий проект №7322 поддержали 276 депутатов.
В ноябре 2017 президент самостоятельно внес на рассмотрение Рады как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект "О дипломатической службе".
По его словам, законопроект повысит престижность дипслужбы и реформирует ее к современным европейским и мировым стандартам.