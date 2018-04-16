Закон о дипслужбе готов к подписи президента

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О дипломатической службе".

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Примечательно, что Парламент принял Закон о дипломатической службе именно к 100-летию украинской дипломатической службы", - написал Парубий.

Он добавил, что закон позволит реформировать украинскую дипломатическую службу.

Таким образом, закон готов к подписи президента Петра Порошенко.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом президентский закон "О дипломатической службе" в новой редакции.

Соответствующий проект №7322 поддержали 276 депутатов.

В ноябре 2017 президент самостоятельно внес на рассмотрение Рады как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект "О дипломатической службе".

По его словам, законопроект повысит престижность дипслужбы и реформирует ее к современным европейским и мировым стандартам.