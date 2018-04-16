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У Росії почали блокувати доступ до Telegram

Понеділок, 16 квітня 2018, 12:16

На території Російської Федерації провайдерам наказали обмежити доступ до месенджеру Telegram.

Про це повідомляє Роскомнадзор.

Зазначається, що 16 квітня операторам направили повідомлення про обмеження на території Росії доступу до Telegram на підставі судового рішення.

Як повідомлялося, 13 квітня Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнадзора і постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Згідно з рішенням, до месенджеру повинні обмежити доступ до виконання обов'язків по передачі ключів шифрування ФСБ.

Роскомнадзор погрожував заблокувати Telegram, якщо месенджер не надасть ключі для декодування повідомлень користувачів. На виконання вимог месенджеру дали 15 діб, але Telegram ключі не надав.

У своєму телеграм-каналі Павло Дуров, коментуючи блокування Telegram, заявив, що конфіденційність в мережі не продається, а права людини не повинні бути скомпроментовані зі страху чи жадібності.

Адвокати міжнародної правозахисної організації "Агора", яка представляє інтереси Telegram, заявили про плани оскаржити вирок суду.

У Держдумі Росії в зв'язку з блокуванням месенджера Telegram заявили також про те, що планується проаналізувати необхідність законодавчо виключити використання VPN-сервісів.

Українська правда
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