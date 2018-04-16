В России начали блокировать доступ к Telegram

На территории Российской Федерации провайдерам приказали ограничить доступ к мессенджеру Telegram.

Об этом сообщает Роскомнадзор.

Отмечается, что 16 апреля операторам направили уведомления об ограничении на территории России доступа к Telegram на основании судебного решения.

Как сообщалось, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Согласно решению, к мессенджеру должны ограничить доступ до исполнения обязанностей по передаче ключей шифрования ФСБ.

Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей. На исполнение требований мессенджеру дали 15 суток, но Telegram ключи не предоставил.

В своем телеграм-канале Павел Дуров, комментируя блокировку Telegram, заявил, что конфиденциальность в сети не продается, а права человека не должны быть скомпроментированы из страха или жадности.

Адвокаты международной правозащитной организации "Агора", которая представляет интересы Telegram, заявили о планах обжаловать приговор суда.

В Госдуме России в связи с блокировкой мессенджера Telegram заявили также о том, что планируется проанализировать необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов.