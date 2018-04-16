Вибух у київському парку розслідують як замах на вбивство

За фактом вибуху гранати у столичному парку Кіото поліція відкрила кримінальне за статтею про замах на вбивство, зловмисника затримали.

Про це повідомляє сайт Головного управління поліції Києва.

"Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за двома статтями: за фактом замаху на вбивство (ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу України) та за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 263 ККУ)", - йдеться в повідомленні.

Мешканця Чернігівської області, який кинув гранату, затримали у рамках ст. 208 ККУ.

"Оскільки чоловік отримав осколкові поранення ніг, він знаходиться у лікарні під охороною. За словами лікарів, його стан задовільний", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що він раніше був судимий за злочин, пов'язаний із незаконним обігом наркотиків.

Відзначається, що 21-річного потерпілого лікарі прооперували, його стан стабільний.

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що уночі у парку Кіото в Деснянському районі пролунав вибух, у результаті чого двоє осіб отримали поранення.