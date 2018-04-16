Взрыв в киевском парке расследуют как покушение на убийство

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Понедельник, 16 апреля 2018, 12:38

По факту взрыва гранаты в столичном парке Киото полиция открыла уголовное по статье о покушении на убийство, злоумышленника задержали.

Об этом сообщает сайт Главного управления полиции Киева.

"Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по двум статьям: по факту покушения на убийство (ст. 15, ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ст. 263 УКУ)", - говорится в сообщении.

Жителя Черниговской области, который бросил гранату, задержали в рамках ст. 208 УК.

"Поскольку мужчина получил осколочные ранения ног, он находится в больнице под охраной. По словам врачей, его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Установлено, что он ранее был судим за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Отмечается, что 21-летнего пострадавшего врачи прооперировали, его состояние стабильное.

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ночью в парке Киото в Деснянском районе Киева прогремел взрыв, в результате чего два человека получили ранения.

Темы: Киев взрыв
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