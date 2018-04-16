Поїздка дітей Асада до Криму: прокуратура готова перевірити, чи є склад злочину

Прокуратура Автономної республіки Крим готова перевірити, чи є склад злочину у діях президента Сирії Башара Асада через відпочинок його дітей у таборі "Артек" в окупованому Криму.

Про це сказала 16 квітня "Громадському радіо" прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

Вона нагадала, що у зв’язку з тимчасовою окупацією Криму Кримінальний кодекс був доповнений статтею 332-1 щодо порушення порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію України.

"До кримінальної відповідальності можуть бути притягнуті публічні чи посадові особи, які порушують українське законодавство з політичними цілями. Тобто, якщо дитина-іноземець перетинає не через визначені пункти пропуску, зрозуміло що дитина не буде нести ніякої відповідальності, а її батьки будуть нести або адміністративну відповідальність, або заборону в’їзду на територію України", – зазначила Тихончик.

На запитання, чи може прокуратура відкрити кримінальне провадження щодо Башара Асада за те, що його діти їздили до анексованого Криму, Тихончик відповіла наступне:

"Наразі таких заяв не було до прокуратури, аби ми могли відреагувати. Але ми розглянемо питання щодо можливості складу злочину саме по цьому факту. Будемо розглядати", – зазначила Тихончик.

Речниця прокуратури уточнила, що заява може надійти від будь-якого громадянина.

15 квітня російські ЗМІ поширили інформацію, як президент Сирії Башар Асад на зустрічі з російською делегацією розповів, що його діти 2017 року відпочивали в таборі "Артек" в анексованому Росією Криму.