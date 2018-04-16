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Прокуратура готова проверить поездку детей Асада в Крым

Понедельник, 16 апреля 2018, 15:30

Прокуратура Автономной республики Крым готова проверить, есть ли состав преступления в действиях президента Сирии Башара Асада из-за отдыха его детей в лагере "Артек" в оккупированном Крыму.

Об этом сказала 16 апреля "Громадському радио" пресс-секретарь прокуратуры АРК Татьяна Тихончик.

Она напомнила, что в связи с временной оккупацией Крыма Уголовный кодекс был дополнен статьей 332-1 о нарушении порядка въезда-выезда на временно оккупированную территорию Украины.

"К уголовной ответственности могут быть привлечены общественные или должностные лица, нарушающие украинское законодательство в политических целях. То есть, если ребенок-иностранец пересекает не через определенные пункты пропуска, понятно, что ребенок не будет нести никакой ответственности, а его родители будут нести или административную ответственность или будет запрет въезда на территорию Украины", - отметила Тихончик.

На вопрос, может ли прокуратура открыть уголовное производство по Башару Асаду за то, что его дети ездили в аннексированный Крым, Тихончик ответила следующее:

"Пока таких заявлений не было в прокуратуру, чтобы мы могли отреагировать. Но мы рассмотрим вопрос о возможности квалификации преступления именно по этому факту. Будем рассматривать", – отметила Тихончик.

Спикер прокуратуры уточнила, что заявление может поступить от любого гражданина.

15 апреля российские СМИ распространили информацию, как президент Сирии Башар Асад на встрече с российской делегацией рассказал, что его дети в 2017 году отдыхали в лагере "Артек" в аннексированном Россией Крыму.

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