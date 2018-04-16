Окупована Донеччина заборгувала майже 3 млрд грн за воду

Непідконтрольна українській владі територія Донецької області заборгувала державі 2,8 млрд гривень за водопостачання.

Про це повідомив керівник Донецької області Павло Жебрівський у Facebook.

"Якщо на контрольованій території тариф становить близько 30 гривень, то на окупованій - досі 7 гривень, що є взагалі економічно необґрунтованим, але і по таким цінам не платять: заборгованість становить близько 2,8 млрд гривень", - пояснив Жебрівський.

Він також додав, що КП "Вода Донбасу" будуть виділяти фінансову допомогу для ремонту каналу та водогонів. Зокрема, в цьому році обіцяють приступити до водопостачання Маріуполя, Нікольського, Волноваського та Мангушського районів.

Обстріли бойовиків часто призводять до проблем із водо- електропостачанням в Донецькій і Луганській області.

На початку березня, через бойові дії в обладнанні Донецької фільтрувальної станції, що забезпечує водою кілька населених пунктів, сталося коротке замикання.





