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"ДНР" задолжала Украине почти 3 млрд грн за воду

Понедельник, 16 апреля 2018, 16:56

Неподконтрольная украинской власти территория Донецкой области задолжала государству 2,8 млрд гривен за водоснабжение.

Об этом сообщил руководитель Донецкой области Павел Жебривский в Facebook.

"Если на контролируемой территории тариф составляет около 30 гривен, то на оккупированной - до сих пор 7 гривен, что вообще экономически необоснованно, но и по таким ценам не платят: задолженность составляет около 2,8 млрд гривен", - пояснил Жебривский.

Он также добавил, что КП "Вода Донбасса" будут выделять финансовую помощь для ремонта канала и водопроводов. В частности, в этом году обещают приступить к водоснабжению Мариуполя, Никольского, Волновахского и Мангушского районов.

Обстрелы боевиков часто приводят к проблемам с водо- электроснабжением в Донецкой и Луганской области.

В начале марта, через боевые действия в оборудовании Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водой несколько населенных пунктов, произошло короткое замыкание.

Украинская правда

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