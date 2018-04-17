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Гройсман: Кабмін закликатиме Раду ухвалити трирічну бюджетну резолюцію

Вівторок, 17 квітня 2018, 00:25

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд закликатиме Верховну Раду ухвалити трирічну бюджетну резолюцію, яка дасть можливість краще планувати розвиток країни.

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова" на телеканалі ІСTV.

Гройсман нагадав, що декілька місяців тому уряд запропонував проект закону, який дозволяв би Кабміну подавати бюджетну резолюцію першого червня або липня для подальшого ухвалення на три роки.

"Це означає, що вся країна буде вже більш стабільно дивитись у майбутнє на три роки. Щоб ми розуміли, які будуть макроекономічні показники, що ми плануємо по росту економіки і так далі", - підкреслив прем'єр.

"Усе йшло нормально, але парламент не прийняв це рішення. Зараз ми будемо звертатися до Верховної Ради, щоб ухвалити трирічну бюджетну резолюцію", - додав він.

Якщо ж цього не відбудеться, то уряд подасть на схвалення однорічну резолюцію.

20 березня Верховна Рада відмовилася ввести середньострокове бюджетне планування.

Основною зміною до Бюджетного кодексу пропонувалася модель середньострокового бюджетного планування, ключовим елементом якої є трирічна бюджетна декларація як інструмент сполучення стратегічних пріоритетів держави з можливостями бюджету.

Пропонувалося, що бюджетна декларація міститиме, зокрема, максимальне значення видатків для головних розпорядників, у межах яких вони мають планувати свою діяльність.

Як повідомлялося, 1 грудня 2017 року Кабінет міністрів затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2017-2019 роки.

Основними цілями стратегії є фінансування держбюджету з мінімально можливою вартістю обслуговування держборгу з урахуванням ризиків, забезпечення ефективного функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів і розширення доступу до міжнародного ринку капіталу.

Олексій Павлиш, УП

Теми: Кабінет міністрівГройсманбюджетВерховна Рада
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