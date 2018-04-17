Гройсман: Кабмин будет призывать Раду принять трехлетнюю бюджетную резолюцию

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство будет призывать Верховную Раду принять трехлетнюю бюджетную резолюцию, которая позволит лучше планировать развитие страны.

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на телеканале IСTV.

Гройсман напомнил, что несколько месяцев назад правительство предложило проект закона, который позволял бы Кабмину подавать бюджетную резолюцию первого июня или июля для дальнейшего принятия на три года.

"Это означает, что вся страна будет уже более стабильно смотреть в будущее на три года. Чтобы мы понимали, какие будут макроэкономические показатели, что мы планируем по росту экономики и так далее", - подчеркнул премьер.

"Все шло нормально, но парламент не принял это решение. Сейчас мы будем призывать Верховную Раду принять трехлетнюю бюджетную резолюцию", - добавил он.

Если же этого не произойдет, то правительство подаст на одобрение однолетнюю резолюцию.

20 марта Верховная Рада отказалась ввести среднесрочное бюджетное планирование.

Основным изменением в Бюджетном кодексе предлагалась модель среднесрочного бюджетного планирования, ключевым элементом которой является трехлетняя бюджетная декларация как инструмент сочетания стратегических приоритетов государства с возможностями бюджета.

Предлагалось, что бюджетная декларация будет содержать, в частности, максимальное значение расходов для главных распорядителей, в пределах которых они должны планировать свою деятельность.

Как сообщалось, 1 декабря 2017 года Кабинет Министров утвердил среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2017-2019 годы.

Основными целями стратегии являются финансирование госбюджета с минимально возможной стоимостью обслуживания госдолга с учетом рисков, обеспечение эффективного функционирования внутреннего рынка государственных ценных бумаг и расширение доступа к международному рынку капитала.

Алексей Павлыш, УП