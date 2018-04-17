США і Британія оприлюднили спільну заяву про кібератаки РФ

США і Велика Британія оприлюднили спільну заяву про шкідливу інтернет-активність, яка проводиться урядом Росії.

Текст заяви розміщений на сайті Національного центру кібербезпеки Великої Британії.

Урядовці зі США і Британії стверджують, що мета кібератак - державні та приватні організації, які є постачальниками "критично важливих інфраструктур" та інтернет-послуг, які підтримують ці сектори.

Зазначається, що російські хакери, яких підтримує Кремль, інфікували комп'ютерні маршрутизатори для вилучення інтелектуальної власності і, можливо, підготовки до майбутніх кібератак.

"Діяльність уряду Росії продовжує загрожувати нашій кібербезпеці. Ми засуджуємо цю активність.

Закликаємо всі відповідальні країни використовувати свої ресурси, у тому числі дипломатичні, правоохоронні, технічні та інші засоби, для подолання російської кіберзагрози", - заявила заступник секретаря з питань кібербезпеки та зв'язку Великої Британії Жанетт Манфра.

"Завдяки програмам обміну інформацією ми створюємо можливості для колективної оборони, щоб мінімізувати загрози мережевим пристроям США та Великої Британії", - додала вона.

"Кібербезпека є спільною відповідальністю, і ми розуміємо, що виявлення загрози в мережі однієї організації може запобігти нападу в іншій", - підкреслила Манфра.

"Поки цей вид кібертак триватиме, ФБР буде проводити розслідування і виявляти злочинців, у даному випадку - це уряд Росії", - наголосив представник ФБР Говард Маршалл.

"Росія - наш найсильніший ворог у кіберпросторі, тому боротьба з нею є головним пріоритетом для Національного центру кібербезпеки та наших союзників у США", - зазначив генеральний директор Національного центру кібербезпеки Сіаран Мартін.

У заяві наголошується, що організації повинні діяти відповідно до рекомендованих "стратегій пом'якшення наслідків".

Крім того, урядовці попросили постраждалих від подібних атак повідомляти про будь-які віруси для того, щоб краще розуміти вплив кампанії.

Олексій Павлиш, УП