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США и Великобритания обнародовали совместное заявление о кибератаках РФ

Вторник, 17 апреля 2018, 01:55
США и Великобритания обнародовали совместное заявление о кибератаках РФ

США и Великобритания обнародовали совместное заявление о вредной интернет-активности, которая проводится правительством России.

Текст заявления размещен на сайте Национального центра кибербезопасности Великобритании.

Чиновники из США и Великобритании утверждают, что цель кибератак - государственные и частные организации, которые являются поставщиками "критически важных инфраструктур" и интернет-услуг, поддерживающих эти сектора.

Отмечается, что российские хакеры, которых поддерживает Кремль, инфицировали компьютерные маршрутизаторы для извлечения интеллектуальной собственности и, возможно, подготовки к предстоящим кибератакам.

"Деятельность правительства России продолжает угрожать нашей кибербезопасности. Мы осуждаем эту активность.

Призываем все ответственные страны использовать свои ресурсы, в том числе дипломатические, правоохранительные, технические и другие способы для преодоления российской киберугрозы", - заявила заместитель секретаря по вопросам кибербезопасности и связи Великобритании Жанетт Манфра.

"Благодаря программам обмена информацией мы создаем возможности для коллективной обороны, чтобы минимизировать угрозы сетевым устройствам США и Великобритании", - добавила она.

"Кибербезопасность является общей ответственностью, и мы понимаем, что выявление угрозы в сети одной организации может предотвратить нападение в другой", - подчеркнула Манфра.

"Пока этот вид кибертак будет продолжаться, ФБР будет проводить расследование и находить преступников, в данном случае - это правительство России", - отметил представитель ФБР Говард Маршалл.

"Россия - наш самый сильный враг в киберпространстве, поэтому борьба с ней является главным приоритетом для Национального центра кибербезопасности и наших союзников в США", - отметил генеральный директор Национального центра кибербезопасности Сиаран Мартин.

В заявлении отмечается, что организации должны действовать в соответствии с рекомендованными "стратегиями смягчения последствий".

Кроме того, чиновники попросили пострадавших от подобных атак сообщать о любых вирусах для того, чтобы лучше понимать влияние кампании.

Алексей Павлыш, УП

Темы: СШАРосcияВеликобританияхакеры
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