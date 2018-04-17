МЗС вимагає від окупантів пустити до Балуха українських лікарів

Міністерство закордонних справ України вимагає від окупантів Криму допустити українських лікарів до Володимир Балуха.

Про це написала речниця МЗС Мар’яна Беца у Twitter.

"Продовжує голодування Володимир Балух, незаконно засуджений за український прапор. Вимагаємо допустити українських лікарів до нього", – заявила вона.

Продовжує голодування В.Балух, незаконно засуджений за український прапор. Вимагаємо допустити укр лікарів до нього pic.twitter.com/1m2CDQaXmL — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 17, 2018

Раніше представник "Кримської правозахисної групи" заявляв, що в анексованому Криму не пускають медиків до Балуха, який голодує з 19 березня і відмовляється припиняти голодування попри заклики з України.

ФСБ Росії затримала Балуха в грудні 2016 року під приводом того, що на горищі його будинку знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники заявляли, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: на його подвір’ї майорів прапор України.

Проте суд в анексованому Росією Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і присудив йому 3 роки і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Проти Балуха порушили ще одну справу за заявою начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка про нібито побиття. Сам Балух і його захист заявляли, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня Роздольненський районний суд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді тримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой у СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу триває перевірка.