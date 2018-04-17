МИД требует от оккупантов пустить к Балуху украинских врачей

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Вторник, 17 апреля 2018, 09:38

Министерство иностранных дел Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к Владимиру Балуху.

Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Продолжает голодовку Владимир Балух, незаконно осужденный за украинский флаг. Требуем допустить украинских врачей к нему", – заявила она.

Темы: Крым политзаключенные МИД
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