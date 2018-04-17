МИД требует от оккупантов пустить к Балуху украинских врачей

Министерство иностранных дел Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к Владимиру Балуху.



Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.



"Продолжает голодовку Владимир Балух, незаконно осужденный за украинский флаг. Требуем допустить украинских врачей к нему", – заявила она.

Продовжує голодування В.Балух, незаконно засуджений за український прапор. Вимагаємо допустити укр лікарів до нього pic.twitter.com/1m2CDQaXmL — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) April 17, 2018