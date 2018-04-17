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МИД требует от оккупантов пустить к Балуху украинских врачей

Вторник, 17 апреля 2018, 09:38

Министерство иностранных дел Украины требует от оккупантов Крыма допустить украинских врачей к Владимиру Балуху.

Об этом написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца в Twitter.

"Продолжает голодовку Владимир Балух, незаконно осужденный за украинский флаг. Требуем допустить украинских врачей к нему", – заявила она.

Ранее представитель "Крымской правозащитной группы" заявлял, что в аннексированном Крыму не пускают медиков к Балуху, который голодает с 19 марта и отказывается прекращать голодовку, несмотря на призывы из Украины.

ФСБ России задержала Балуха в декабря 2016 года под предлогом того, что на чердаке его дома нашли 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Защита Балуха и правозащитники заявляли, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: в его дворе развевался флаг Украины.

Однако суд в аннексированном Россией Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (порядка 4,6 тысячи гривен).

Против Балуха возбудили еще одно дело по заявлению начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко о якобы избиении. Сам Балух и его защита заявляли, что это Ткаченко напал на него.

19 марта Раздольненский райсуд избрал для Балуха меру пресечения по этому делу в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года.

Адвокат Балуха Ольга Динзе заявила, что активиста побил конвой в СИЗО после рассмотрения апелляционной жалобы в его деле. По этому поводу проводится проверка.

Алена Рощенко, УП
Темы: КрымполитзаключенныеМИД
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