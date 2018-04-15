До Балуха не пускають медиків – правозахисник

До незаконно засудженого в анексованому Криму українського активіста Володимира Балуха не пускають медиків.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив заступник голови правління "Кримської правозахисної групи" Володимир Чикригін.

У нас немає об'єктивної інформації про стан здоров'я Володимира Балуха, оскільки до нього не пускають медиків. Адвокати Балуха, коли бачать його на суді, помічають, що йому стає гірше, але без обстежень щось конкретне сказати неможливо", – підкреслив він.

Правозахисник розповів, що адвокати активіста постійно подають клопотання, щоб до Балуха допустили медиків. Але суд їх відкидає, посилаючись на те, що стан його здоров'я "не такий критичний".

"Навіть коли Балуха тримали під домашнім арештом, йому не дозволяли з'їздити в Сімферополь на обстеження", – сказав Чикригін.

За його словами, Володимир Балух не називає термінів закінчення голодування, яке він оголосив 19 березня.

"На останньому засіданні йому передавали звернення українських депутатів, в якому вони закликають припинити голодування, але Балух поки відмовляється", – повідомив правозахисник.

Раніше повідомлялося, що Володимира Балуха б'ють і чинять на нього психологічний тиск.

Cуд в анексованому Росією Криму визнав Володимира Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 000 рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

Іншу справу порушено проти активіста через заяви начальника ІТТ у с.Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. Сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний окупантам Роздольненський районний суд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року. Балух оголосив безстрокове голодування.

Адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що активіста побив конвой в СІЗО після розгляду апеляційної скарги в його справі. З цього приводу проводиться перевірка.

МЗС України неодноразово закликало РФ негайно звільнити Балуха, з тих пір як його в грудні 2016 року затримала ФСБ: захист і правозахисники заявляють, що Балух став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - через прапор України у дворі його будинку.