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Ляшко закликав рівнятися на Гітлера: закопати в асфальт, розстріляти

Вівторок, 17 квітня 2018, 10:55

Голова Радикальної партії Олег Ляшко закликав закопувати в асфальт і розстрілювати робітників та чиновників, причетних до неякісного ремонту доріг.

Про це він заявив з трибуни парламенту 17 квітня.

Він назвав мільйонні і мільярдні суми, виділені на ремонт доріг у регіонах у минулому році, і продемонстрував результати ремонту – фото величезних ям на дорогах.

"Легко вішати лапшу, коли дивишся з вікна гелікоптера, розказувати, які у нас хороші дороги. З висоти пташиного польоту не видно, які дороги", - сказав Ляшко.

"Подивіться, як відремонтували дороги. Там ціла сім'я може поселитися, на пікнік виїхати. Ще й корів туди засунути, в ту яму… Добратися від Запоріжжя до Маріуполя не менше 5 годин по тих колдобинах і колдо*обинах", - вигукував Ляшко.

Він висловив вимогу заборонити ямковий ремонт доріг, а тих, хто ремонтував неякісно, розстріляти.

"В оті ями закопувати тих, хто організовував ремонт доріг, починаючи від керівника ремонтної дільниці і до всіх, хто ремонтував ті дороги. Закопати і зверху асфальтом проїхати бетоноукладчиком. Так, як Гітлер робив, з безбілетниками боровся: вивели, розстріляли пару чоловік – по сьогоднішній день всі платять за білети", - сказав Ляшко.

За його словами, щоб були "нормальні дороги, має бути найжорсткіша відповідальність за ями, за розкрадання".

"Дороги немає – а маєтки, як гриби після дощу ростуть", - підсумував Ляшко.

Як відомо, Ляшко також має маєток у дорогому селі під Києвом. Будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області голова Радикальної партії купив у 2017 році.

Площа будинку, згідно з декларацією, 357 квадратних метрів, а вартість – понад 11 мільйонів гривень.

Раніше прокурор САП Назар Холодницький у ВР потролив Ляшка за його маєток у Козині і везіння в лотереї.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Ляшко Олегдороги
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