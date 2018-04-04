Холодницький потролив Ляшка: Мені б будинок у Козині і везіння в лотереї

Прокурор САП Назар Холодницький пригадав нардепу лідеру Радикальної партії Олегу Ляшку його задекларований виграш у лотерею і будинок у Козині під Києвом.

Про це він сказав, відповідаючи на питання Ляшка у Верховній Раді.

Лідер "радикалів" запитав, чого не вистачає Холодницькому.

"Що вам не вистачає для повного щастя? Звання генерала ви в 30 років отримали. Звання заслуженого юриста, не зрозуміло за що, з рук президента Порошенка ви отримали. Своїх друзів-бізнесменів консультуєте, надаєте персональні консультації у своєму кабінеті. Що вам не вистачає для повного щастя?", - спитав він.

"Мені для повного щастя не вистачає будинку в Козині і везіння в лотерею, Олег Валерійович", - відповів Холодницький.

Як відомо, у жовтні 2017 року Ляшко задекларував виграш в Українській національній лотереї загальною сумою в 571,045 гривень.

У березні 2018 року Солом’янський райсуд Києва надав доступ детективам НАБУ до документів щодо всіх виграшів Ляшка.

На початку 2017 року Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у смт Козин Київської області. Площа будинку, згідно з декларацією, 357 квадратних метрів.

Вказана в декларації вартість будинку – 11 млн 188 тисяч грн.