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Ляшко призвал равняться на Гитлера: закопать в асфальт, расстрелять

Вторник, 17 апреля 2018, 10:55

Председатель Радикальной партии Олег Ляшко призвал закапывать в асфальт и расстреливать рабочих и чиновников, причастных к некачественному ремонту дорог.

Об этом он заявил с трибуны парламента 17 апреля.

Он назвал миллионные и миллиардные суммы, выделенные на ремонт дорог в регионах в прошлом году, и продемонстрировал результаты ремонта – фото огромных ям на дорогах.

"Легко вешать лапшу, когда смотришь с окна вертолета, рассказывать, какие у нас хорошие дороги. С высоты полета не видно, какие дороги", - сказал Ляшко.

"Посмотрите, как отремонтировали дороги. Там целая семья может поселиться, на пикник выехать. Еще и коров туда засунуть, в яму ... Добраться от Запорожья в Мариуполь не менее 5 часов по тем колдобинам и колдо*обинам", - восклицал Ляшко.

Он потребовал запретить ямочный ремонт дорог, а тех, кто ремонтировал некачественно, расстрелять.

"В те ямы закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог, начиная от руководителя ремонтного участка и до всех, кто ремонтировал те дороги. Закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал, с безбилетниками боролся: вывели, расстреляли пару человек – по сегодняшний день все платят за билеты", - сказал Ляшко.

По его словам, чтобы были "нормальные дороги, должна быть самая жесткая ответственность за ямы, за хищение".

"Дороги нет – а имения, как грибы после дождя растут", - подытожил Ляшко.

Как известно, у Ляшко также есть поместье в дорогом селе под Киевом. Дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов в пгт Козин Киевской области лидер Радикальной партии купил в 2017 году.

Площадь дома, согласно декларации, 357 квадратных метров, а стоимость более 11 миллионов гривен.

Ранее прокурор САП Назар Холодницкий в ВР потролил Ляшко за его дом в Козине и везение в лотерее.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Ляшко Олегдороги
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