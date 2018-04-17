В Україні значно побільшало людей, що заробляють більше мільйона на рік

З минулого року в Україні кількість громадян, які зареєстрували доходи у понад один мільйон гривень, збільшилася на 393 особи.

Про це свідчать дані Державної фіскальної служби.

Зазначається, що доходи в сумі понад один мільйон гривень задекларували 1309 громадян, що у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, більше на 43%, або на 393 особи.

У ДФС додають, що найбільше мільйонерів проживає у Києві – 615 осіб (майже 47% від загальної кількості), у Харківській області – 106 осіб, Дніпропетровській області – 82 особи та Київській області – 69 осіб.

"Суму доходів, які отримали громадяни з доходами понад 1 млн. грн., задекларовано на рівні – 9,3 млрд. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року сума задекларованих доходів збільшилась на 3,3 млрд. грн., або на 55%", - сказано у повідомленні.

Крім того зазначається, що найбільшу суму податкових зобов’язань, визначених за даними декларацій самостійно до сплати у сумі, що перевищує 10 мільйонів гривень, задекларував мешканець столиці.

Ще 8 мільйонів податкових зобов’язань задекларували два мешканця Харківської області.

Всього ж, за підрахунками державної фіскальної служби, станом на 11 квітня, українцями подано понад 246 тисяч податкових декларацій про майновий стан і доходи, згідно з якими загальна сума задекларованого доходу становить 22,1 млрд. грн., що на рівні аналогічного періоду минулого року.

За даними декларацій задекларовано до сплати 621,5 млн. грн. Це на 81,0 млн. грн., або на 15 % більше ніж у минулому році.