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В Украине значительно увеличилось количество людей, зарабатывающих более миллиона в год

Вторник, 17 апреля 2018, 11:11

С прошлого года в Украине количество граждан, которые зарегистрировали доходы в более чем один миллион гривен, увеличилось на 393 человека.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Отмечается, что доходы в сумме более миллиона гривен задекларировали 1309 граждан, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше на 43%, или на 393 человека.

В ГФС добавляют, что больше всего миллионеров проживает в Киеве - 615 человек (почти 47% от общего количества), в Харьковской области - 106 человек, Днепропетровской области - 82 человека и Киевской области - 69 человек.

"Сумму доходов, которые получили граждане с доходами свыше 1 млн. грн., задекларировано на уровне - 9,3 млрд. грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма задекларированных доходов увеличилась на 3,3 млрд. грн., или на 55%", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что наибольшую сумму налоговых обязательств, определенных по данным деклараций самостоятельно до уплаты в сумме, превышающей 10 миллионов гривен задекларировал житель столицы.

Еще 8 миллионов налоговых обязательств задекларировали два жителя Харьковской области.

Всего же, по подсчетам государственной фискальной службы, по состоянию на 11 апреля, украинцами подано более 246 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах, согласно которым общая сумма задекларированного дохода составляет 22,1 миллиарда гривен, что на уровне аналогичного периода прошлого года .

По данным деклараций задекларировано к уплате 621,5 млн грн. Это на 81 млн. грн., или на 15% больше чем в прошлом году.

Украинская правда
Темы: Фискальная службадекларации
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