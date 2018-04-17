ДТП в Кривому Розі: 4 людей в реанімації, 6 загиблих ідентифікували

У результаті жахливої ДТП у Кривому Розі постраждала 21 особа, 15 з них госпіталізовані, 4 у важкому стані в реанімації.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Особи 6 загиблих уже встановили", - сказав він.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 3 ст. 286 ККУ, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 10 років.

Також правоохоронці затримали водія автомобіля "Mazda".

"Водій 1950 року народження, був тверезий, їхав з 16-річним сином. Вони сильно не постраждали. Водій затриманий, з ним проводяться слідчі дії", - підсумував Тракало.

За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, у ДТП постраждала 21 особа.

"На момент зіткнення у легковому автомобілі перебувало 2 особи, у пасажирському автобусі знаходилось 3 особи та у маршрутному таксі орієнтовно знаходилось 25 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальники вилучили тіла 3 загиблих людей з понівечених транспортних засобів та врятували водія маршрутного таксі.

У ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг", автобус якого став третім учасником ДТП, повідомили, що автобус їхав порожнім, водій отримав множинні травми, наразі прооперований.

"В автобусі був лише водій. Він мав привезти робітників на роботу. Він тільки виїхав по людей, тому їхав порожній. Він у тяжкому стані, має переломи і травми, але живий. Його вже прооперували", - повідомили у прес-службі товариства.

В "АрселорМіттал Кривий Ріг" запевняють, що їхній водій був тверезим.

"Проведено огляд на вміст алкоголю в крові, результат негативний", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що також працівники товариства перебували у маршрутці. Вони отримали травми різного ступеню важкості.

Як повідомляє сайт міської влади, за розпорядженням міського голови 18 квітня у Кривому Розі оголошено траур за загиблими в ДТП.

Також відзначається, що "для надання допомоги постраждалим залучені кращі медичні фахівці".

"КП "Фармація" надало лікарні необхідні ліки. Також, місто надасть допомогу сім'ям жертв аварії", - йдеться в повідомленні.

Вранці 17 квітня у Кривому Розі сталася страшна аварія, у результаті якої 8 людей загинули, більше 10 отримали травми.