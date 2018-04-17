ДТП в Кривом Роге: 4 человека в реанимации, 6 погибших опознали

В результате жуткого ДТП в Кривом Роге пострадал 21 человек, 15 из них госпитализированы, 4 в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Личности 6 погибших уже установили", - сказал он.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также правоохранители задержали водителя автомобиля "Mazda".

"Водитель 1950 года, был трезв, ехал с 16-летним сыном. Они сильно не пострадали. Водитель задержан, с ним проводятся следственные действия", - подытожил Тракало.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в ДТП пострадал 21 человек.

"На момент столкновения в легковом автомобиле находилось 2 человека, в пассажирском автобусе находилось 3 человека и в маршрутном такси ориентировочно находилось 25 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели изъяли тела 3 погибших людей из искореженных транспортных средств и спасли водителя маршрутного такси.

В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", автобус которого стал третьим участником ДТП, сообщили, что автобус ехал пустым, водитель получил множественные травмы, сейчас прооперирован.

"В автобусе был только водитель. Он должен был привезти рабочих на работу. Он только выехал по людей, поэтому ехал пустой. Он в тяжелом состоянии, имеет переломы и травмы, но жив. Его уже прооперировали", - сообщили в пресс-службе общества.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" уверяют, что их водитель был трезв.

"Проведено освидетельствование на содержание алкоголя в крови, результат отрицательный", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что также работники общества находились в маршрутке. Они получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает сайт городской власти, по распоряжению городского головы 18 апреля в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в ДТП.

Также отмечается, что "для оказания помощи пострадавшим привлечены лучшие медицинские специалисты".

"КП "Фармация" предоставило больнице необходимые лекарства. Также, город окажет помощь семьям жертв аварии", - говорится в сообщении.

Утром 17 апреля в Кривом Роге произошла страшная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.