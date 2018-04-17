Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП в Кривом Роге: 4 человека в реанимации, 6 погибших опознали

Вторник, 17 апреля 2018, 11:36
ДТП в Кривом Роге: 4 человека в реанимации, 6 погибших опознали

В результате жуткого ДТП в Кривом Роге пострадал 21 человек, 15 из них госпитализированы, 4 в тяжелом состоянии в реанимации.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Личности 6 погибших уже установили", - сказал он.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 УК, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также правоохранители задержали водителя автомобиля "Mazda".

"Водитель 1950 года, был трезв, ехал с 16-летним сыном. Они сильно не пострадали. Водитель задержан, с ним проводятся следственные действия", - подытожил Тракало.

По данным Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в ДТП пострадал 21 человек.

"На момент столкновения в легковом автомобиле находилось 2 человека, в пассажирском автобусе находилось 3 человека и в маршрутном такси ориентировочно находилось 25 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели изъяли тела 3 погибших людей из искореженных транспортных средств и спасли водителя маршрутного такси.

В ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", автобус которого стал третьим участником ДТП, сообщили, что автобус ехал пустым, водитель получил множественные травмы, сейчас прооперирован.

"В автобусе был только водитель. Он должен был привезти рабочих на работу. Он только выехал по людей, поэтому ехал пустой. Он в тяжелом состоянии, имеет переломы и травмы, но жив. Его уже прооперировали", - сообщили в пресс-службе общества.

В "АрселорМиттал Кривой Рог" уверяют, что их водитель был трезв.

"Проведено освидетельствование на содержание алкоголя в крови, результат отрицательный", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что также работники общества находились в маршрутке. Они получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает сайт городской власти, по распоряжению городского головы 18 апреля в Кривом Роге объявлен траур по погибшим в ДТП.

Также отмечается, что "для оказания помощи пострадавшим привлечены лучшие медицинские специалисты".

"КП "Фармация" предоставило больнице необходимые лекарства. Также, город окажет помощь семьям жертв аварии", - говорится в сообщении.

Утром 17 апреля в Кривом Роге произошла страшная авария, в результате которой 8 человек погибли, более 10 получили травмы.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кривой РогДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Кривой Рог
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
В Кривом Роге прогремели взрывы – Вилкул
Число жертв российского удара по Кривому Рогу возросло до 13 – Вилкул
Последние новости
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
Все новости...
Реклама: