Україна готова надати коридор для виведення військ РФ із Придністров'я

Україна готова надати коридор для виведення російських військ із невизнаної Придністровської Молдавської республіки, щойно РФ розпочне цей процес.

Про це на брифінгу у Києві заявив спеціальний представник України з придністровського врегулювання Віктор Крижанівський, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Наша позиція незмінна - територію ми надамо, ми забезпечимо безперешкодне та безпечне виведення російських військ і боєприпасів із території Придністров'я, щойно Росія почне це робити. Або принаймні - висловить готовність", - сказав він на брифінгу в Києві у вівторок.

При цьому Крижанівський наголосив, що у Росії поки що немає готовності виводити свої війська, "і вони чіплятимуться за все і шукатимуть нові елементи".

"Буквально вчора російський віце-прем'єр Рогозін написав, що вони цього не робитимуть, тому що це може дестабілізувати ситуацію. У Думі політики говорять, що ситуація в Україні нестабільна і як можна вивозити боєприпаси через таку територію. Це все оповідання для нервовохворих", - зазначив спецпредставник України з придністровського врегулювання.

У свою чергу посол Молдови в Україні Руслан Болбочан наголосив, що офіційний Кишинів наполягає на виведенні російських військ відповідно до раніше взятих Росією міжнародних зобов'язань.

"У нас викликає заклопотаність проведення військових навчань на території Придністров'я, ми про це говоримо на різних міжнародних майданчиках. За деякими даними, минулого року було близько 300 таких навчань. Це нас насторожує", - зазначив молдовський дипломат.

12 квітня прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп заявив про намір домовитися з Києвом про виведення російських військ із Придністров'я через коридор на території України.

Президент України Петро Порошенко раніше заявляв, що Україна готова надати Молдові максимальне сприяння у відновленні її територіальної цілісності.

Нагадаємо, на території Придністровського регіону розквартировано понад півтори тисячі військовослужбовців Росії, а на військових складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн боєприпасів та авіабомб.

Парламент Молдови схвалив декларацію з вимогою вивести російські війська з території невизнаного Придністров’я.

Європейська правда