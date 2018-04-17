Украина готова предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья
Украина готова предоставить коридор для вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской республики, как только РФ начнет этот процесс.
Об этом на брифинге в Киеве заявил специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Наша позиция неизменна - территорию мы предоставим, обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или по крайней мере - выразит готовность", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.
При этом Крыжановский отметил, что у России пока нет готовности выводить свои войска, "и они будут цепляться за все и искать новые элементы".
"Буквально вчера российский вице-премьер Рогозин написал, что они этого делать не будут, так как это может дестабилизировать ситуацию. В Госдуме политики говорят, что ситуация в Украине нестабильна и как можно вывозить боеприпасы через такую территорию. Это все рассказы для нервнобольных", - отметил спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию.
В свою очередь посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан отметил, что официальный Кишинев настаивает на выводе российских войск в соответствии с ранее взятыми Россией международными обязательствами.
"У нас вызывает озабоченность проведение военных учений на территории Приднестровья, мы об этом говорим на разных международных площадках. По некоторым данным, в прошлом году было около 300 таких учений. Это нас настораживает", - отметил молдавский дипломат.
12 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о намерении договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.
Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что Украина готова оказать Молдове максимальное содействие в восстановлении ее территориальной целостности.
Напомним, на территории Приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов и авиабомб.
Парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.