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Украина готова предоставить коридор для вывода войск РФ из Приднестровья

Вторник, 17 апреля 2018, 12:49

Украина готова предоставить коридор для вывода российских войск из непризнанной Приднестровской Молдавской республики, как только РФ начнет этот процесс.

Об этом на брифинге в Киеве заявил специальный представитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция неизменна - территорию мы предоставим, обеспечим беспрепятственный и безопасный вывод российских войск и боеприпасов с территории Приднестровья, как только Россия начнет это делать. Или по крайней мере - выразит готовность", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник.

При этом Крыжановский отметил, что у России пока нет готовности выводить свои войска, "и они будут цепляться за все и искать новые элементы".

"Буквально вчера российский вице-премьер Рогозин написал, что они этого делать не будут, так как это может дестабилизировать ситуацию. В Госдуме политики говорят, что ситуация в Украине нестабильна и как можно вывозить боеприпасы через такую ​​территорию. Это все рассказы для нервнобольных", - отметил спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию.

В свою очередь посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан отметил, что официальный Кишинев настаивает на выводе российских войск в соответствии с ранее взятыми Россией международными обязательствами.

"У нас вызывает озабоченность проведение военных учений на территории Приднестровья, мы об этом говорим на разных международных площадках. По некоторым данным, в прошлом году было около 300 таких учений. Это нас настораживает", - отметил молдавский дипломат.

12 апреля премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о намерении договориться с Киевом о выводе российских войск из Приднестровья через коридор на территории Украины.

Президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что Украина готова оказать Молдове максимальное содействие в восстановлении ее территориальной целостности.

Напомним, на территории Приднестровского региона расквартированы более полутора тысяч военнослужащих России, а на военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов и авиабомб.

Парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья.

Европейская правда 

Темы: УкраинаМолдоваРосcия
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