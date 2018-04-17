Поліція та Нацгвардія переходять на посилений режим роботи

У кінці квітня - на початку травня Нацполіція, Нацгвардія, Держприкордонслужба та Держслужба з НС переходять на посилений варіант несення служби.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За її даними, це пов'язано зі святами, на які заплановані масові заходи.

"Ми очікуємо проведення цілого ряду серйозних заходів. Тому, врахувавши попередній досвід, мусимо зробити все можливе, аби забезпечити публічну безпеку та порядок", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Він нагадав, що з 28 квітня по 1 травня в Україні будуть вихідні дні, і люди масово виїздитимуть на природу. Поліція та підрозділи ДСНС повинні чергувати біля місць масового відпочинку, де традиційно вживаються алкогольні напої.

"На жаль, деякі водії після цього дозволяють собі сідати за кермо автомобіля. Наряди поліції повинні бути максимально наближені до місць відпочинку громадян", - зазначив Яровий.

Заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич заявив, що з 26 квітня і по 9 травня в Україні будуть масові заходи, які можуть використовувати для провокацій та дестабілізації ситуації.

"28 квітня відзначатиметься 71-ша річниця сумнозвісної операції "Вісла", яка була пов’язана з примусовою депортацією етнічних груп українців зі східних районів Польщі. На цьому фоні ми не виключаємо нових провокацій, спрямованих на загострення українсько-польських відносин. Вони можуть бути спрямовані проти дипломатичних установ Польщі чи об'єктів польсько-української історії", - сказав він.

За словами Фацевича, існує також ризик виникнення конфліктів на першотравневих демонстраціях, особливо на фоні триваючої агресії Росії.

"На травневі свята припадає річниця трагічних подій, що були в Одесі 2 травня 2014 року. Заходи 2 травня постійно супроводжуються конфліктами між прихильниками "антимайдану" та представниками проукраїнських організацій", - зазначив він.

Як повідомив Яровий, 9 травня очікується проведення близько 2 тисяч заходів, участь в яких візьме понад півмільйона громадян.

"Найбільшої уваги в цей день потребуватиме столиця, а також південно-східні регіони держави. У зв'язку з цим планується залучити понад 25 тисяч правоохоронців", - повідомив він.

Прикордонники основні зусилля спрямують на затримання "проросійсько налаштованих осіб, які намагатимуться потрапити до України для дестабілізації ситуації, а також на запобігання незаконного переміщення зброї".

Як повідомлялося, 9 травня 2017 року у Дніпрі сталася масова бійка через прапори. Було травмовано 14 осіб, а за підозрою в причетності до сутичок затримали 15 осіб.

В Одесі того дня до поліції доправили 2 громадян, які пересувалися містом на автомобілі зі встановленим прапором, на якому зображена символіка радянських часів.